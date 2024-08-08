Наталка Карпа сообщила о гибели на войне звезды своего клипа – военного Михаила Потапова

Украинская певица Наталка Карпа сообщила, что на войне погиб звезда ее клипа – военный Михаил Потапов.

Печальной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Жизнь защитника оборвалась 3 августа. Михаил Потапов, который защищал страну от российских оккупантов, во время выполнения боевой задачи получил серьезное ранение и был доставлен в госпиталь. Уже в медучреждении сердце военного не выдержало и остановилось.

Погибший военный Михаил Потапов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Михаил снимался в моем клипе. Сколько всего рассказывал! Как защищал землю, как он любил свою страну... Плачу, сердце на куски... Господи, ему жить, создавать семью, рожать детей, любить", — написала исполнительница.

Наталка Карпа с погибшим военным Михаилом Потаповым / Фото: instagram.com/natalkakarpa

К слову, Михаил Потапов снялся в клипе Наталки Карпы на песню "Жінка, що тебе чекає", премьера которого состоялась в прошлом году. Артистка вспоминает, как военный ей помогал овладевать оружием и поддерживал, хотя сам был еще совсем молод.

Погибший военный Михаил Потапов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа с погибшим военным Михаилом Потаповым / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Нашла кадры ... Ты мне так помогал, подсказывал, поддерживал ... Хотя сам такой молодой и столько прошел. Верю, что там, между облаками в засветах, ты усилишь армию Божью", — написала певица.

Наталка Карпа с погибшим военным Михаилом Потаповым / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб известный шеф-повар Сергей Пантак. Без мужа осталась жена, а без отца – дочери.

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