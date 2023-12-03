Наталья Гуменюк ушла с должности спикера Сил обороны юга

Гуменюк больше не будет спикером Сил обороны юга.

Наталья Гуменюк ушла с поста руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Когда впереди много интересного... а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсьо... правда в том, что Гуменюк действительно фсьо ПО СИЛАМ", — говорится в сообщении.

Ранее Гуменюк в комментарии "Суспільному" говорила, что ее переводят в подразделение Морской охраны Государственной пограничной службы.

Напомним, в ноябре "Детектор медиа" писал об вероятном увольнении Гуменюк в связи с "большими трансформациями в структуре".

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