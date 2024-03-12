Наталья Холоденко провела ряд благотворительных мероприятий для детей-сирот в Турции

В рамках благотворительного проекта «Детство без войны» известная украинская психолог Наталья Холоденко посетила находящихся в Турции детей-сирот. Ее визит стал важным событием для маленьких участников проекта, получивших поддержку в эти сложные времена.

Наталья Холоденко собрала 11 тыс. долларов США, что позволило закрыть потребности детей в стоматологическом лечении на три месяца, а также привлекла ряд инвесторов для финансирования других потребностей сирот из Украины. Также при активном участии психолога в проект были вовлечены лучшие турецкие логопеды.

«Я недавно узнала о проекте «Детство без войны». А когда я своими глазами увидела этих невероятных детей, я не могла сдержать эмоции. Переживание, тревога, но в то же время надежда, что мы можем изменить их жизнь», - отметила Наталья, делясь своими впечатлениями и чувствами, возникшими во время визита.

Холоденко отметила, что дети, потерявшие родительскую опеку, несмотря на все испытания и трудности, проявляют исключительную открытость и нежность. "В их сердцах так много искренности и теплоты, что это заставляет испытывать глубокую эмпатию", - подчеркнула Наталья.

В то же время она высказала важное мнение о необходимости участия каждого из нас в улучшении их жизни: «Призываю к активным действиям поддержать этих детей, нуждающихся в защите и опеке».

Во время своего визита Холоденко успела не только лично пообщаться с каждым ребенком, но и организовала ряд мероприятий, направленных на поддержку и развитие малышей. Психолог провела мастер-класс для детей по бандуре, продемонстрировав ее уникальность.

Взрослые также не остались в стороне: для них был проведен тренинг по теме «Эмоциональное выгорание», где Наталья делилась советами, как справляться с вызовами, связанными с воспитанием и поддержкой детей в сложных жизненных обстоятельствах.