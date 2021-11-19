Наталья Мосейчук изменила образование для детей Украины к лучшему: "Школа супергероев" станет госучреждением

Наталья Мосейчук изменила образование для детей Украины к лучшему: "Школа супергероев" станет госучреждением

Учредителем учреждения является Кабмин. Координировать работу будет МОН.

30 ноября 11:30 в Министерстве образования и науки Украины на 1 этаже (пр-т Победы, 10) состоится пресс-конференция, посвященная презентации Государственного учреждения «Школа Супергероев», учрежденной Кабинетом Министров Украины.

С поздравительным словом выступит основательница "Школы Супергероев" Смирнова Евгения.

Участники смогут увидеть видео о пути Школы от обучения в одном отделении в НДСЛ «Охматдет» Минздрава Украины до создания государственного учреждения.

Сергей Шкарлет представит основные положения, цели, задачи Государственного учреждения.

Куратор Школы Наталья Мосейчук расскажет о прошедших препятствиях, о защите, дальнейшей работе и о Попечительском Совете.