Наталья Мосейчук помогла мальчику с редкой генетической болезнью увидеть море

Четыре года назад ведущая взяла мальчика под свою опеку.

Подопечный благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію", 11-летний Юрчик Синица впервые в жизни увидел море, о котором так долго мечтал!

Помогла в осуществлении мечты мальчика ведущая ТСН — Наталья Мосейчук. Четыре года назад она взяла мальчика под свою опеку.

У Юры Синицы с Буковины редкое генетическое заболевание — цистеноз. В Украине всего четверо деток с этим диагнозом, и двое из них в этой одной семье — Юрчик и его младший брат Сашенька. Почки отказывают, организм отравляется…

"Здійсни мрію" познакомились з мальчиком во время благотворительного фотопроекта "Мрій" и благодаря волонтеру Марте Левченко. Юра мечтал о встрече со своей любимой ведущей ТСН — Натальей Мосейчук. Вечером, когда начинались новости, и Юра слышал знакомый голос телезвезды, сразу бежал к экрану.

Юра Синица и Наталья Мосейчук / пресс-служба канала "1+1"

Судьбоносная встреча состоялась во время фотосессии. В тот день Юра рассказал Наталье об ещё одной своей мечте — побывать на море, услышать как плещутся волны, попробовать какая морская вода на вкус, построить замок из песка, узнать правда ли рыбы такие проворные, что их можно поймать руками?

Уже на открытии фотовыставки Наталья Мосейчук пообещала Юрочке исполнить его мечту, но для этого нужно было окончательно выздороветь. К счастью, благодаря поддержке Натальи и ТСН, неравнодушным украинцам, зрителям 1+1, удалось собрать 60 тысяч евро на пересадку почки мальчику.

Юре сделали операцию, почка прижилась и через четыре года после первой встречи с Натальей, врач наконец-то разрешил поехать на отдых! В августе этого года вся семья впервые поехала на море, в Турцию на 10 дней! Волшебники из "Здійсни мрію" обеспечили для семьи трансфер из Черновцов и назад, ПЦР-тесты, питание, сопровождение в аэропорт.

Семья Синиц и Наталья Мосейчук / пресс-служба канала "1+1"

Семья Синиц на море / пресс-служба канала "1+1"

Несколько часов перелета, дорога из аэропорта и вот оно — долгожданное море! Семья жила в пятизвездочном комфортабельном отеле: ультра all-inclusive, заботливые аниматоры, большой бассейн, первая линия. Рядом один из самых красивых пляжей в мире — Клеопатры, крепость Алании, тихая гавань и другие достопримечательности.

Юрий Синица / пресс-служба канала "1+1"

Юрий и Саша Синицы / пресс-служба канала "1+1"

За десять дней в Турции Юрчик с братом, мамой и папой испытали различные туристические маршруты, детские дискотеки, аттракционы в аквапарке. Невероятное приключение! Мальчики загорели, попробовали настоящие турецкие сладости, нашли себе друзей. Для своей Волшебницы Юра привез сувенир — турецкую засушенный розу.

Юрий и Саша Синицы на море / пресс-служба канала "1+1"

Юрий Синица, аквапарк / пресс-служба канала "1+1"

А главное — впервые в жизни мальчик искупался в море! Теперь семейный альбом семьи Синиц пополнился морскими фотовоспоминаниями.

После прилета в Киев, семья приехала в офис 1+1 — посмотреть как устроено телевидение изнутри. Во дворе канала Юру сразу встретила его любимая Волшебница — Наталья Мосейчук. Мальчик сразу побежал обниматься к ведущей, потому что очень соскучился по ней. Виделись и перед поездкой, она выбирала для него с братом игрушки на море — нарукавники для плавания, водные бластеры, солнцезащитный крем, плотик-арбуз, набор игрушек для песка, кепки.

"Юра очень вырос, возмужал, поправился. Это уже не тот карапуз, которым был 4 года назад. Мы постоянно на телефонной связи и, конечно, очень часто списываемся с мамой Юры — Анжелой. Мы очень сблизились. Часто советуемся: как лечить, как идти в школу, или дистанционно, или нет, как одеться в поезд. Раньше виделись чаще — Юра бывает на обследованиях в Киеве раз в один-два месяца. Но сейчас из-за ковида наши встречи усложнились.

Мужественный Юрчик выдержал все испытания судьбы и наконец увидел море! Когда ребенок спасен — это чудо! Пережили весь спектр эмоций от отчаяния к безусловной радости. Наша команда сделала все возможное, чтобы мечта Юрочки осуществилась!", — поделилась ведущая ТСН, Волшебница "Здійсни мрію" Наталья Мосейчук.

Ведущая провела для мальчика экскурсию по офису 1+1 с соблюдением всех карантинных норм. Были и в студии ТСН. Здесь Юра сразу взялся за микрофон — хочет стать корреспондентом. Но есть профессия, которая перевесила любовь Юрчика к телевидению... Мальчик теперь мечтает стать хирургом, чтобы лечить людей, как когда-то лечили его.

Сейчас, вместе с братом, Юра чувствует себя хорошо, однако пожизненно они должны принимать капли и таблетки, которые помогут почкам работать. Лекарства дорогие, и до сих пор не сертифицированы в Украине — их помогают доставать волонтеры. Мальчик уже дома — семья успела вернуться к началу обучения в школе. Юрчик теперь пятиклассник, а его брат Саша в этом году пошел в первый класс. Пока продолжается реабилитация, и ковид — ребята учатся дома.

"Мы очень счастливы. Детки отдохнули, набрались сил. Мы возвращаемся к привычной жизни. Наши дети обязательно вырастут и будут здоровы. Важно знать и верить, что мечты сбываются. Огромное спасибо всем людям, кто поддержал и помог нам на пути к мечте Юры", — рассказала мама Юры Анжела Синица.

Напомним, ранее MONATIK растрогал до слез приездом в больницу к девочке, которая преодолела онкологию.

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