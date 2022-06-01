Наталья Мосейчук в свой день рождения обратилась за помощью к украинцам

Ведущая Марафона "Единые новости" от 1+1 Наталья Мосейчук в свой день рождения поблагодарила зрителей в соцсети за поздравление и попросила вместо подарков ей сделать доброе дело ко Дню защиты детей и помочь детям на срочные нужды.

Наталья Мосейчук отметила, что сейчас, во время войны, как никогда нужно держаться друг друга и делать добрые дела.

"Друзья! Спасибо вам за искренние поздравления и поддержку в этот день. Сейчас мы каждый друг для друга поддержка и опора. И очень важно держаться вместе – вместе до победы. А особенно сейчас поддержка нужна нашим детям – им строить эту страну, им строить будущее. Поэтому сегодня, в эти дни, очень важно их поддержать.На платформе Dobro.ua открыт единый сбор Украины СОС – туда мы собираем средства на гуманитарную помощь и оперативное реагирование на важные нужды.Приглашаю присоединиться к помощи. Каждая гривна важна! Спасибо и берегите себя!" – написала Мосейчук на своей странице в соцсети.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ukraine SOS – единственный благотворительный сбор от ведущих 1+1 и команд Благотворительного фонда "Ты не один" 1+1 media. Средства пойдут туда, где больше всего нужны — на горючее для волонтеров-водителей, перевозку и принятию срочных гуманитарных грузов, оперативную качественную психологическую, образовательную и другую помощь украинским детям, адресную материальную поддержку семей в трудных ситуациях, помощь в эвакуации, закупки медицинских расходных материалов на обращение больниц и т.д.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущая рассказала, что в столичном "Охматдете" по просьбе учителей, родителей и врачей уже возобновила работу Школа супергероев. Сейчас там уже работают учителя с детьми, которые попали туда из-за тяжелых ранений на войне или находятся на длительном лечении. Даже в Харькове в ближайшие дни скоро запустится Школа супергероев.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Другие школы на паузе, работаем онлайн. На связи с учителями Херсона. Ждем и верим, город вернем и скоро встретимся. К сожалению, пока Кабмин и государство не может финансировать школы в больницах. Поэтому временно делаем это с помощью партнеров", – рассказывает Мосейчук.

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