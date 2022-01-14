НАТО и Украина подпишут соглашение для защиты от кибератак — Столтенберг

НАТО и Украина подпишут соглашение для защиты от кибератак — Столтенберг

Киев получит расширенный доступ к обмену информацией о вредоносных программах.

После массовой хакерской атаки на украинские правительственные сайты генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения между НАТО и Украиной об усилении киберсотрудничества.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

Столтенберг осудил атаки на правительственные сайты в Украине и пообещал, что НАТО усилит сотрудничество с Украиной в сфере киберзащиты.

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", — подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, в пятницу, 14 января, на сайты государственных органов была совершена самая мощная за последние четыре года хакерская атака. В результате действий злоумышленников пострадало около 70 сайтов.

Читайте также: