НАТО или ЕС: Ермак рассказал, в какую организацию раньше вступит Украина

В Офисе президента считают, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Европейский Союз.

Такое мнение высказал руководитель ОП Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами в Киеве.

"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", — ответил он на вопросы журналистов и добавил, что "Украина является лучшим имиджмейкером Североатлантического альянса" и что "сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО Россия не имеет".

Также Ермак прокомментировал ядерные угрозы Путина. Глава ОП уверен, что угрозы со стороны России являются лишь шантажом. По его словам, Россия боится прямого столкновения с Альянсом, поэтому будет опасаться возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.

"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это только шантаж… Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится о судьбе других, но боится за себя", – отметил он.

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях: что это значит

Напомним, во время выступления 21 февраля глава Кремля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет об ограничении ядерных вооружений. Диктатор подчеркнул, что страна-агрессор не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Это соглашение предусматривает ограничение ядерного вооружения между США и РФ. Условия договора ограничивали количество стоящих на боевом дежурстве ядерных боеголовок.

В НАТО призывают Россию пересмотреть свое решение о приостановлении участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал это "большой ошибкой".

Трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО, Джоржа Мелони в Киеве, обстрел Херсона – новости 22 февраля

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