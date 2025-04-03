НАТО может сыграть ключевую роль в миротворческой миссии в Украине — FT

Миротворцы НАТО / © ТСН.ua

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НАТО может сыграть ключевую роль, помогая предложенной европейской военной миссии гарантировать мирное соглашение в Украине. Она отвечает планам, разрабатываемым коалицией западных союзников Киева.

Об этом пишет Financial Times.

Командные и контрольные структуры НАТО будут использованы для развертывания европейских сил в Украине. Об этом Financial Times сообщили 5 официальных лиц, ознакомленных с планами.

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"Согласно предложению, силы также будут использовать общие возможности Североатлантического союза в области разведки, наблюдения и разведки", — говорится в материале.

Участие НАТО также рассматривается как способ косвенно вовлечь США в поддержку. Известно, что президент Дональд Трамп отказался принимать непосредственное участие в любой европейской миссии. Но военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.

"Если мы собираемся развернуть средства из десятков стран, то НАТО действительно является единственным вариантом, который мы можем использовать", — сказал один из чиновников.

На переговорах лидеров присутствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Силы призваны заверить Украину в приверженности Европе ее безопасности, если будет применено прекращение огня с Россией. В то же время, это будет сдерживать Москву от повторного нападения.

"Дискуссии о "коалиции", проведенные Парижем и Лондоном с участием лидеров и министров примерно 30 стран, неоднократно подчеркивали, что определенная форма "защитного механизма" США имеет решающее значение для любого развертывания. США не являются членом коалиции", —пишут аналитики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял участие в переговорах лидеров и направил чиновников НАТО на встречи технического уровня группы. На следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча министров обороны коалиции.

"Политики и дипломаты действительно не знают, что значит руководить чем-то подобным. Вам нужны военные с самого начала", — сказал другой чиновник.

Британия и Франция являются двумя европейскими странами, которые имеют средства командования и управления, включая постоянные и дислоцированные штабы, чтобы развертывать значительный многонациональный военный контингент в Украине. По словам Бена Барри, старшего научного сотрудника по наземным военным действиям Международного института стратегических исследований, это намного проще делать, используя ресурсы и механизмы НАТО.

В документе, опубликованном в начале этой недели, IISS пришел к выводу, что Великобритания, Франция и их партнеры смогут собрать и поддерживать небольшие или средние силы численностью от 10 000 до 25 000 человек вместе с авиацией и военно-морской поддержкой.

Но он был бы слабее и уязвимее без американской разведки, наблюдения и разведки.

"Без ISR США он был бы подвергнут гораздо большему риску, и его способность выявлять угрозы снизилась бы", — сказал Барри.

У НАТО также есть собственные флоты самолетов раннего предупреждения и наблюдения E-3 Awac и самолетов-заправщиков, которые европейские военные хотели бы для длительной или крупномасштабной миссии в Украине.

Командные и контрольные структуры НАТО и другие активы могут использоваться для миссий вне НАТО, включая миссии, которыми руководит ЕС. Но это требует единодушного одобрения членов Североатлантического союза.

"Некоторые из членов коалиции не высказываются о привлечении военного альянса к какому-либо окончательному предложению, учитывая заявленную неприязнь Трампа к какой-либо форме участия в Украине после договоренности о прекращении огня", — пишет FT.

Некоторые страны, в том числе Италия, призвали ООН играть координирующую роль в миротворческих операциях. Против этого выступают другие, опасающиеся вето России и Китая в Совете Безопасности ООН.