"НАТО руководствуется страхом": политолог назвал последствия для Украины от возможного провала саммита

Задача Украины – вступить в НАТО в следующем, 2024 году. В противном случае, а также в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах США нужно применять план "Б".

Так считает политолог Николай Давидюк, о чем он сказал во время телемарафона 11 июля.

"Это не крайний катастрофический саммит для нас. Вот если плохой день будет не завтра, а через год в Вашингтоне, тогда это станет проблемой. Если, к примеру, мы не вступаем через год (в НАТО, – ред.), а затем побеждает Трамп, у нас плана "Б" нет. Нас Россия тогда будет раздавливать. Наша задача за этот год – вступить", – высказался политолог.

По его словам, задачи для Украины "на завтра" простые и понятные.

"Минус ПДЧ – это уже понятно. Часть месседжей уже написана. Нет гарантий безопасности: давайте там хотя бы на 20-30 процентов улучшим этот текст, сделаем его более проукраинским и уже сможем за счет этого сохранить миллионы жизней", – отметил Давидюк.

По мнению политолога, НАТО – самая сильная организация, которую нужно убедить в одном: перестать бояться самую слабую, но "самую понтовую" армию в мире – российскую.

"Они (НАТО, – ред.) сейчас руководствуются страхом, поэтому ограничивают наши возможности внутри самой организации", – добавил эксперт.

Он также напомнил, что завтра, 12 июля, в Вильнюсе пройдут важные персональные встречи украинского президента с лидером США Джо Байденом.

"Это – важнейшая встреча. Нам нужно сказать, что часть его политической победы на выборах следующего года – это наше вступление в Альянс, это наша победа в войне", – добавил эксперт.

Напомним, 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе прозвучали заявления о вступлении Украины в Альянс, а также войны против российских оккупантов. В Литве лидеры стран-членов НАТО решили отменить ПДЧ ( План действий по членству) для Украины. Это программа НАТО для адаптации стран-кандидатов перед вступлением, одобренной в 1999 году, и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы.

Добавим, что в 2022 году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ.

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