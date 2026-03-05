Максим Жорин

НАТО вскоре будет вынуждена признать недействительность механизма коллективной безопасности. Поскольку страны-члены не проявляют готовности к его применению. Кроме того, реакция западных стран на происходящее в Иране демонстрирует хаотичность и неспособность отвечать на современные угрозы.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По словам экс-командира полка «Азов», нынешняя политика НАТО подвергает сомнению главный принцип Альянса — статью об общей обороне в случае нападения на одного из участников.

«Я думаю, НАТО скоро придется говорить, что 5 статьи просто не существует — все равно ее никто не собирается использовать», — подчеркнул Максим Жорин.

Военный подверг критике позицию международного сообщества по эскалации ситуации в Иране. По его мнению, западный мир оказался менее подготовлен к кризису, чем предполагали аналитики.

«В целом, оцениваю реакцию западного мира на ситуацию с Ираном, как еще хуже, чем ожидалось. Хаотические движения, непонимание, что делать окончательно, подтверждают полную неготовность отвечать на риски», — отметил военный.

Отдельное внимание Жорин уделил внутренним проблемам европейских стран. Он прогнозирует, что попытки усилить обороноспособность из-за милитаризации и возобновления призыва встретят жесткое сопротивление со стороны общества.

«А когда, например, европейские страны начнут делать какие-то шаги в сторону милитаризации и призыва в армию, получат еще и последствия своей либеральной политики в виде массовых протестов и саботажа населения», — подытожил заместитель командира корпуса.

Напомним, в Турции сбили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Эта цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону страны.

Однако представитель Североатлантического Альянса Эллисон Харт заявила, что НАТО осуждает «нападение» Ирана на страну-члена Турцию. А в США заявили, что знают об этой операции, однако не считают нужным применить статью 5 НАТО.