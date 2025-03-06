"НАТО – устаревшее": Залужный сказал, какая безопасность нужна Украине

Так же призрачно выглядит и вариант с введением в Украину какого-то военного контингента.

Членство в НАТО не даст Украине политическую защиту. Гарантировать безопасность государства могло бы членство в европейской архитектуре безопасности, но ее еще предстоит построить.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

"НАТО – оно устаревшее и морально, и физически. И, скорее всего, политической какой-то защиты нам ничего не даст", – высказался посол.

Такое же мнение у него и относительно миротворческих западных войсках, которые потенциально могут быть введены в Украину.

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"Таким же призрачным выглядит и вариант, по моему личному мнению, завести сюда какой-то контингент. Обращаю внимание – эта доктрина была разработана в середине 90-х годов: когда там заводились крутые парни, они там ролики снимали, транслировалось по CNN. Ребята военные, они, кстати, сейчас рассказывают, что это за война была. Там только этот ролик НАТОвскому солдату покажут – отпадет не только желание служить, но и еще что-то там. Поэтому это страшные вещи, к которым они на сегодняшний день, к сожалению, не готовы", – рассказал Залужный.

Поэтому, по его мнению, "лучшие гарантии безопасности заложены в нас самих". В этом контексте полезным для Украины было бы членство в европейской архитектуре безопасности, но ее еще предстоит построить.

Посол убежден, что создать новую архитектуру европейской безопасности можно на базе JEF (The Joint Expeditionary Force) — Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства.

Кстати, ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал, что может стать "железобетонными" гарантиями безопасности для Украины. В частности, он тоже скептически относится к идее с миротворцами.