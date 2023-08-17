НАТО в обмен на территории: Столтенберг прокомментировал скандальное заявление из Альянса

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне, начатой Российской Федерацией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в городе Арендал, пишет Reuters.

Такое заявление генсек Альянса сделал после того, как глава канцелярии Столтенберг Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс из-за уступки части своих территорий стране-агрессорке России. К слову, с годами Енссен сказал, что сожалеет о своих словах.

"Его (Енссена — Ред.) послание, и это мое главное сообщение, являющееся главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна. Мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", — подчеркнул Столтенберг.

Предложение уступить территорию: реакция Украины

На днях в НАТО предложили Украине уступить территории, чтобы вступить в Альянс. Такое заявление сделал глава канцелярии генсека. По словам, Стиана Енсена, нужно подумать, какой будет ситуация безопасная в Украине после окончания войны.

Украинский МИД высказал свою позицию по этому поводу. Ведомство осудило такие разговоры и заявили, что подобные заявления абсолютно неприемлемы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на такое предложение. По его словам, это вброс, который сделан, чтобы потрогать нервы украинцев.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает: дело в том, что конфликты в разных точках планеты. По его словам, такая идея Москве нравится, потому что узаконивает захватнические войны и подрывает международное право.

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