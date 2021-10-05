Натравливал собаку на прохожих: в Харькове неадекватный мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов

Натравливал собаку на прохожих: в Харькове неадекватный мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов

Злоумышленника задержали, ему грозит наказание.

Под Харьковом нетрезвый мужчина с собакой устроил шоу на улице. Он натравливал на прохожих животное и бросался сам на людей с кулаками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел вчера, 4 октября в селе Цулевка Харковского района. В полицию поступило сообщение обратилась женщина, которая сообщила, что возле магазина на улице Школьной неизвестный в состоянии опьянения неадекватно себя ведет, натравливает свою собаку и бросается на прохожих.

Прибывшие на вызов, обнаружили на месте 34-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и на замечание сотрудников полиции прекратить нарушение общественного порядка не реагировал.

"Правонарушитель подошел к одному из правоохранителей и ударил его головой в лоб. 29-летнего полицейского доставили в Дергачевскую центральную больницу. По факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК ", — отметили в полиции.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, что в Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь Однако, 2 октября убили одного полицейского, а другой тяжело ранен. Правоохранители в момент нападения были не в службе.

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