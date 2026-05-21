Нацбанк бьет тревогу: хакеры могут получить полный доступ к вашим устройствам

Ноутбук / © pexels.com

Реклама

Злоумышленники рассылают сообщения, которые имитируют официальное письмо от НБУ. Загрузка вложений, которые содержат фишинговые программы, может предоставить хакерам полный доступ к устройствам пользователя.

О мошеннической схеме предупредили в пресс-службе Нацбанка.

«Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, якобы от имени Национального банка Украины. Оформление письма напоминает дизайн страницы официального сайта НБУ», — говорится в сообщении.

Реклама

В Нацбанке призывают не переходить по ссылке, которую содержит текст письма, и тем более не загружать «архив с перечнем документов».

«На самом деле в архиве содержится вредоносное программное обеспечение для удаленного доступа к вашему компьютеру», — предостерегли в НБУ.

Нацбанк предупреждает о мошенничестве / © Национальный банк Украины

В сообщении отметили, что для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост количества мошенничеств, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников СБУ и других силовиков.

Реклама

Новости партнеров