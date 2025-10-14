Нацбанк раскрыл три схемы выманивания денег: как не попасть в ловушку мошенников

Мошенники придумывают новые схемы выманивания денег у населения / © Фото из открытых источников

Киберпреступники постоянно придумывают новые способы, чтобы завладеть деньгами граждан. Они активно эксплуатируют как новейшие, так и старые, но проверенные психологические приемы. Среди наиболее распространенных методов мошенничества — звонки с требованием уплатить фейковый штраф, а также отправку выигрышей за деньги или посылок с дешевым товаром по завышенной цене.

О подробных примерах таких схем и действенных советах, как защитить свои средства, рассказали в Национальном банке Украины (НБУ).

«Штраф» за лекарства, которые не забрали

Одной из наиболее коварных является схема, нацеленная преимущественно на людей постарше. Мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками государственных учреждений или даже «Национального медицинского центра».

Они сообщают жертве, что на ее имя якобы поступила жалоба из-за того, что человек заказывал лекарство, но не забрал его на почте, и теперь медикаменты пришлось утилизировать. Злоумышленники сразу начинают запугивать: угрожают судом или штрафом за «заказ», который не забрали из почты, и требуют немедленно «компенсировать убытки». Для усиления давления они могут утверждать, что деньги будут автоматически списаны с официальных доходов, таких как пенсия или заработная плата.

Почтовые ловушки: «выигрыши» и посылки

Кроме телефонного мошенничества активно используется канал почтовых отправлений. Злоумышленники манипулируют человеческой алчностью и растерянностью.

Неожиданные выигрыши с сувенирными купюрами

Мошенники посылают сообщение: «Заберите свой выигрыш!». Когда человек получает сверток на почте, он видит через прозрачное окошко пачку денег. На самом деле это сувенирные банкноты, но получатель в надежде получить легкую прибыль оплачивает посылку и, в конце концов, теряет собственные средства.

Подставные посылки с завышенной ценой

Другая схема заключается в отправке незаказанных посылок, содержащих дешевые, но обычные бытовые товары, например стиральный порошок или моющее средство. Получатель, который не помнит, делал ли он этот заказ, оплачивает пакет, но обнаруживает, что товар продан в несколько раз дороже его реальной стоимости. В качестве примера НБУ приводит уплату 1000 грн за обычное средство для мытья посуды, что приводит к потере денег за ненужный товар.

Как защититься от мошенников

Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников и защитить свои сбережения, Национальный банк Украины напоминает несколько простых, но очень важных правил:

Не оплачивайте посылки, которые вы не заказывали.

Не доверяйте звонкам о штрафах и судах. Всегда проверяйте такую информацию только через официальные источники государственных органов.

Перед оплатой любого выигрыша убедитесь , что это не обман.

Напомним, в Киеве работница банка передала себе 500 тысяч гривен со счетов умерших клиентов. Деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а по частям, чтобы не привлекать внимания.