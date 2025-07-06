- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1349
- Время на прочтение
- 1 мин
Нацбанк выпустил новую монету номиналом 10 грн: в чем ее особенность (фото)
В наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Национальная полиция Украины" номиналом 10 гривен.
Об этом сообщили на сайте НБУ
Выпуск этой монеты приурочен к 10-летию создания Национальной полиции.
"Наша новая оборотная памятная монета - не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским. За то, что каждый день выбирают непоколебимо стоять на страже закона, правопорядка и защиты жизни наших граждан", - сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.
Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
Аверс монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.
На реверсе монеты изображена стилизованная композиция, демонстрирующая представителей различных подразделений полиции. Над композицией размещена эмблема Национальной полиции Украины - восьмиугольная звезда с малым Государственным гербом Украины в центре.
Оборотная памятная монета "Национальная полиция Украины" является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
Напомним, ранее Нацбанк презентовал уникальную серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную украинской художнице и модельеру Любови Панченко.