Нацбанк выпустил новую монету номиналом 10 грн: в чем ее особенность (фото)

Памятная монета "Национальная полиция Украины" Памятная монета "Национальная полиция Украины" / © golos.com.ua

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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Национальная полиция Украины" номиналом 10 гривен.

Об этом сообщили на сайте НБУ

Выпуск этой монеты приурочен к 10-летию создания Национальной полиции.

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"Наша новая оборотная памятная монета - не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским. За то, что каждый день выбирают непоколебимо стоять на страже закона, правопорядка и защиты жизни наших граждан", - сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция, демонстрирующая представителей различных подразделений полиции. Над композицией размещена эмблема Национальной полиции Украины - восьмиугольная звезда с малым Государственным гербом Украины в центре.

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Оборотная памятная монета "Национальная полиция Украины" является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Напомним, ранее Нацбанк презентовал уникальную серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную украинской художнице и модельеру Любови Панченко.