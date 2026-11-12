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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Нацелены на то, чтобы Украина выстояла: Ахметов направил более 15 млрд грн в помощь ВСУ и гражданским

Бизнесмен Ринат Ахметов отчитался о помощи военным и гражданским с самого начала вторжения и определил дальнейшие планы своего Фонда.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Блиндажи, бронетранспортеры и помощь ветеранам: Ахметов подвел итоги работы Фонда

Блиндажи, бронетранспортеры и помощь ветеранам: Ахметов подвел итоги работы своего Фонда / © ТСН

Известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабного вторжения направил более 15 млрд грн ($404 млн) в поддержку ВСУ и гражданских, оказавшихся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Сегодня, 12 ноября, Ринат Ахметов провел встречу с членами наблюдательного совета и директором своего благотворительного Фонда. В ходе совещания участники подвели итоги работы за год, оценили реализованные проекты и определили приоритеты помощи украинцам на следующий год и дальнейшую перспективу.

«Мы встретились с командой фонда для того, чтобы проанализировать, как мы проходим этот год, что у нас получилось, а что нет. А главное — для того, чтобы спрогнозировать и спланировать следующий год и следующие годы. Наша работа направлена на то, чтобы Украина выстояла и добилась справедливого и долгосрочного мира. Ну и, конечно, чтобы помочь людям. Людям, оказавшимся в беде. Людям, оказавшимся в очень сложной ситуации», — отметил Ринат Ахметов.

Бизнесмен поблагодарил команду Фонда за работу, преданность своему делу и помощь людям, оказавшимся в беде и сложных жизненных обстоятельствах.

В Фонде напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России Ринат Ахметов направил более 15 млрд гривен в поддержку Вооруженных сил Украины и помощь гражданским украинцам.

Согласно сообщению на сайте SCM, главными направлениями помощи Рината Ахметова и его фонда являются поддержка ВСУ, программы для защитников Мариуполя и их семей, а также ветеранов, развитие образования и спорта, поддержка гражданских, восстановление и восстановление в общинах, а также адвокационные проекты и проекты по сохранению памяти.

Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб «Шахтер» отчитались о такой помощи Украине и украинцам по итогам:

  • первого года полномасштабной войны — 5 млрд грн,

  • двух лет — 7,6 млрд грн,

  • трех лет — 11,3 млрд грн,

  • четырех лет — более 13,5 млрд грн ($368 млн),

  • четырех с половиной лет — более 14,6 млрд грн ($392 млн).

В частности, помощь защитникам Украины реализуется системно в рамках милитарного проекта «Стальной фронт Рината Ахметова».

Через этот проект силовые подразделения бесплатно получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи. С конца августа этого года количество разработанных и поставленных «Метинвестом» стальных блиндажей для бойцов на передовой выросло с более 900 до более 1200. На их основе уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО.

Гуманитарный блок помощи реализуется прежде всего через Фонд Рината Ахметова и Сердце Азовстали, и сосредоточен на поддержке и раскрытии потенциала гражданских украинцев, ветеранов и защитников Мариуполя и общин, в которых они живут. А также в чести памяти и сохранении культурного наследия.

  • В антикризисном блоке ключевые направления — реабилитация детей и гражданских взрослых, пострадавших от обстрелов.

  • В блоке восстановления и восстановления — обустройстве социального жилья для семей переселенцев из Мариуполя.

СПРАВКА

System Capital Management (SCM) — международная инвестиционная компания, основанная украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины.

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