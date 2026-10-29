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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Нацгвардейцу отказали в выплате 1 млн грн по контракту, заключенному до 25 лет: какое решение принял суд

В этом деле ключевую роль сыграла дата заключения контракта. Мужчина подписал его 13 мая 2020 года, до введения военного положения в Украине.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Украинский военный

Украинский военный

Воинская часть Национальной гвардии Украины отказала военнослужащему в выплате единовременного вознаграждения в размере 1 млн грн, хотя он заключил контракт до достижения 25 лет и имел 189 подтвержденных дней непосредственного участия в боевых действиях. Мужчина обжаловал отказ в суде, однако Львовский окружной административный суд не удовлетворил его иск.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Мужчина проходил срочную военную службу с октября 2019 года по май 2020 года, после чего, 13 мая 2020 года, заключил контракт с воинской частью Национальной гвардии Украины. На тот момент ему ещё не исполнилось 25 лет.

После начала полномасштабного вторжения он продолжил службу и принимал непосредственное участие в боевых действиях. Согласно документам воинской части, общая продолжительность такого участия составила 189 дней.

Военнослужащий считал, что соответствует требованиям для получения единовременного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 153. Он подал рапорт о выплате, но военная часть отказала, поскольку контракт был заключен еще до введения военного положения.

После этого мужчина обратился в суд с требованием признать отказ незаконным и обязать воинскую часть выплатить ему 1 млн грн.

Почему суд отказал в выплате

Суд проанализировал постановление Кабмина № 153 от 11 февраля 2025 года, которое предусматривает единовременное вознаграждение в размере 1 млн грн для определённых категорий военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава.

Одним из обязательных условий является поступление на военную службу или призыв на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет. Также необходимо соответствовать другим установленным требованиям, в частности касающимся прохождения службы и продолжительности непосредственного участия в боевых действиях.

В этом деле ключевую роль сыграла именно дата заключения контракта. Мужчина подписал его 13 мая 2020 года, тогда как военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года.

Суд подчеркнул, что прохождение военной службы во время военного положения не равнозначно призыву на службу в этот период. Поэтому даже 189 подтвержденных дней участия в боевых действиях не дают автоматического права на выплату, если не выполнено другое обязательное условие.

Почему изменения в постановление не помогли истцу

Военнослужащий также сослался на постановление Кабмина № 942 от 30 июля 2025 года, которое расширило положения о выплатах на определенные категории военнослужащих, перешедших со срочной службы на контрактную.

Однако суд отметил, что и эти изменения предусматривают заключение контракта в период военного положения. Поскольку истец заключил контракт ещё в мае 2020 года, новые положения не распространяются на его случай.

Суд также не согласился с аргументом о дискриминации. Установленные правительством условия, по заключению суда, соответствуют цели программы — привлечению молодых людей на военную службу по контракту и повышению укомплектованности боевых подразделений.

Какое решение принял суд

Львовский окружной административный суд по делу № 380/14323/26 полностью отказал в удовлетворении иска военнослужащего к воинской части Национальной гвардии Украины.

Суд пришел к выводу, что отказ в выплате был правомерным, поскольку мужчина не соответствовал обязательному условию для приема на военную службу в период военного положения.

Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде.

Напомним, Бродовский районный суд Львовской области отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, который ТЦК наложил на мужчину с тяжкой умственной отсталостью, пожизненной инвалидностью I группы с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе.

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