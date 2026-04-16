Нацполиция обнародовала статистику о нападениях на военных ТЦК: в каких областях больше всего

Нацполиция обнародовала данные о 620 нападениях на представителей ТЦК / © ТСН

С 24 февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 600 нападений на представителей ТЦК при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на ответ Нацполиции.

Отмечается, что на 12 апреля 2026 года зафиксировано 620 нападений. Тройка антирекордсменов:

Харьковская область (69),

Киев (53),

Днепропетровская область (45).

В Волынской области было зафиксировано 39 нападений на ТЦК, во Львовской — 37, в Одесской — 36, в Черниговской — 34, в Хмельницкой — 30, в Николаевской и Ровенской — по 29, в Черкасской и Полтавской — по 26, в Киевской — 24, в Ивано-Франковской — 2 — 17, в Винницкой и Закарпатской — по 16, в Черновицкой — 15, в Житомирской — 14, в Сумской и Кировоградской — по 11 и один случай в Херсонской.

Также в полиции заявили о резком росте количества нападений на представителей ТЦК с каждым годом.

В издании отмечают, что в результате нападений погибли трое военнослужащих ТЦК (2025 год — двое, 2026 год — один) и одно гражданское лицо (2025 год). Ранены девять гражданских лиц.

Заметим, что в статистике полиции за 2026 год о гибели военного ТЦК говорится о трагическом инциденте 2 апреля во Львове, где таможенник нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК. Несмотря на усилия медиков, от травм, пострадавший скончался в больнице.