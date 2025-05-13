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- Украина
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Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 200 обысками: что случилось (фото)
Нацполиция проводит грандиозную спецоперацию по ликвидации наркобизнеса в Украине: стало известно, что нашли правоохранители.
Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине.
Об этом сообщается на странице Нацпола в Facebook.
«Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке „товара“, среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон», — говорится в сообщении.
Информация о результатах впоследствии.
Напомним, в Киеве мужчина придумал необычный тайник для наркотиков. Наркодилер производил шоколад, к которому добавлял особо опасное психотропное вещество — ДМТ.