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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 200 обысками: что случилось (фото)

Нацполиция проводит грандиозную спецоперацию по ликвидации наркобизнеса в Украине: стало известно, что нашли правоохранители.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Масштабная спецоперация Нацполиции

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине.

Об этом сообщается на странице Нацпола в Facebook.

«Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке „товара“, среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон», — говорится в сообщении.

Информация о результатах впоследствии.

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Масштабная спецоперация Нацполиции / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Киеве мужчина придумал необычный тайник для наркотиков. Наркодилер производил шоколад, к которому добавлял особо опасное психотропное вещество — ДМТ.

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