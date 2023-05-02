Натуральный или синтетический: как проверить уксус с помощью этикетки

Как проверить уксус в домашних условиях? Обо всем, что вам нужно знать расскажет этикетка. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Telegram-канале, понять, синтетический или натуральный уксус перед вами можно еще в магазине, не покупая товар. Для этого нужно всего-навсего проверить этикетку. Там есть вся нужная информация, на которую большинство покупателей не обращает внимания.

Натуральный уксус извлекается из натурального сырья и уксусных бактерий путем естественного сбраживания. Он может быть разных видов: яблочный, бальзамический, спиртовой, сывороточный, виноградный, солодовый и т.д.

Синтетический уксус производят путем разведения синтетической уксусной эссенции водой. Он бывает только столовым.

Прежде всего, нужно тщательно посмотреть на склад. В натуральном уксусе содержатся вода питьевое и пищевое сырье (например, яблочное). В синтетическом составе будут входить вода питьевая и пищевая синтетическая уксусная кислота.

Как проверить уксус с помощью этикетки:

на этикетке натурального уксуса обязательно можно увидеть слова: натуральный, спиртовой, или сырье, которое использовалось при изготовлении;

в состав натурального уксуса никогда не входит синтетическая уксусная кислота;

если в составе просто указана "уксусная кислота" без уточнения (столовая, натуральная, яблочная и т.п.), скорее всего, она синтетическая.

Также, на этикетке синтетического уксуса иногда написан "заменитель столового уксуса".

Читайте также: