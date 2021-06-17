Натянул женские чулки и залез в постель: под Хмельницким мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девушку

Девушке удалось убежать от злоумышленника.

В Хмельницкой области задержан 38-летний мужчина, который пытался изнасиловать знакомую 14-летнюю девушку. Злоумышленник рано утром, когда она еще спала, проник в ее дом и угрозами заставлял ее вступить с ним в интимную связь.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Мужчина предварительно для коспирации надел на голову женские чулки. Он пробрался в комнату девушки, которая спала, и залез к ней в постель. Злоумышленник приложил нож к ее горлу и стал угрожать, а после связал руки потерпевшей ремешком. Однако, после долгих уговоров и под предлогом похода в туалет, ребенку удалось убежать.

Злоумышленник задержан, проводятся следственные действия.

Напомним, что в Харькове в одном из хостелов 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, которая жила в соседней комнате.

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