НАУ "разделят" на два заведения: что будет с университетом и как это повлияет на производство дронов

НАУ должен стать центром развития авиапилотирования и разработки БПЛА, но университет "не показал эффективности".

Правительство приняло постановление и реорганизует НАУ на два высших образования: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает в Telegram.

"НАУ не показал эффективности"

“Усиливаем обороноспособность страны – реорганизуем Национальный авиационный университет. Важно решение для развития украинского авиапилотирования, производства дронов, развития defense-tech и национальной безопасности Украины”, — говорится в сообщении.

По словам Федорова, во время войны все должны работать на повышение обороноспособности государства. НАУ должен стать центром развития авиапилотирования и разработки БПЛА, но университет "не показал эффективности".

“Государство не увидело ни одного дрона, разработанного специалистами университета, с начала полномасштабной войны. Постоянные жалобы студентов на руководство и скандалы с незаконным отчуждением земель университета под строительство негативно влияли на учебный процесс и откровенно демотивировали молодежь», – отметил Федоров.

"Будут создаваться технологии победы"

По его словам, МОН неоднократно получало письма от коллектива Летной академии Национального авиационного университета города Кропивницкого с просьбой отделить их заведение от НАУ. Летная академия имеет цеха по производству беспилотников, которые могут работать на нашу обороноспособность, но под руководством другого ЗВО их возможности ограничены.

“Теперь образовательные учреждения будут иметь новых руководителей и станут центрами, где будут создаваться технологии победы. Будут проактивны, инновационны и готовы оперативно реагировать на запросы общества и государства”, — подчеркнул Федоров.

Реорганизация не изменит условий труда

Он подчеркнул, что студенты и преподаватели продолжают работать и учиться. Реорганизация не изменит условий труда или уровня зарплат преподавателей, а студенты будут в дальнейшем получать знания в Киевском авиационном институте и Украинской государственной летной академии.

Киевский авиационный институт будет иметь наблюдательный совет с расширенными полномочиями. Совет будет контролировать расходование средств учреждения, систему образования, назначение ректоров и деканов при трансформации университета. В Совет присоединятся представители бизнеса, госорганов всех уровней, местного самоуправления и выпускники НАУ.

"Продолжаем системно менять образование и превращать учебные заведения в места, где будут появляться инновации, без которых невозможно победить в войне", — резюмировал Федоров.

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