Научили говорить "Слава Украине": на Сумщине местные взяли в плен российского танкиста (видео)

Местные рассказали, что взяли в плен вражеского танкиста "без единого выстрела".

В Сумской области местные жители взяли в плен российского танкиста.

Видео было опубликовано в соцсети.

"Вот у нас первый трофей. Взяли без единого выстрела. С танчика сбросили. Танчик поломан, стреляет, но не едет. Хвалена Т-90 путинская. Пусть знают нашего брата", — говорят украинцы.

На видео видно, как украинцы учат пленника говорить лозунг "Слава Украине — Героям Слава".