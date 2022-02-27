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Научили говорить "Слава Украине": на Сумщине местные взяли в плен российского танкиста (видео)

Научили говорить "Слава Украине": на Сумщине местные взяли в плен российского танкиста (видео)

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Научили говорить "Слава Украине": на Сумщине местные взяли в плен российского танкиста (видео)

Местные рассказали, что взяли в плен вражеского танкиста "без единого выстрела".

В Сумской области местные жители взяли в плен российского танкиста.

Видео было опубликовано в соцсети.

"Вот у нас первый трофей. Взяли без единого выстрела. С танчика сбросили. Танчик поломан, стреляет, но не едет. Хвалена Т-90 путинская. Пусть знают нашего брата", — говорят украинцы.

На видео видно, как украинцы учат пленника говорить лозунг "Слава Украине — Героям Слава".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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