Научили хорошим манерам: ВСУ отработали по оккупанту, показавшему средний палец дронам (видео)

Украинские воины показали, как учат окупантов хороших манер на передовой.

Так, российский солдат решил показать средний палец, почувствовав угрозу со стороны ВСУ. Наши операторы дронов быстро объяснили ему, почему так вести себя не следует.

Об этом пишет 1 бат 68 Егерская Бригада.

Бойцы ВСУ научили оккупанта хорошим манерам на фронте

"Когда родители не учат россиян не тыкать средний палец, наши дронщики должны переучивать своими методами", – иронически заметили бойцы.

Напомним, украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области. Российские солдаты попали в смертельную ловушку у реки Оскол.

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