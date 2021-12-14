Научился водить в интернете, взял авто и сбежал из дома с братом: в Харькове нашли детей из Сумской области

Научился водить в интернете, взял авто и сбежал из дома с братом: в Харькове нашли детей из Сумской области

Парень решил сбежать после семейной ссоры.

В Харькове нашли двоих детей, бежавших из дома в Сумской области. Подросток поругался с отчимом и, прихватив с собой младшего брата, сбежал из дома.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

В Тростянец на Сумщине полицейские вернули двоих беглых подростков, которые несколько дней назад ушли из дома. Нашли их накануне в 120 километрах — в Харькове. В метро на железнодорожном вокзале их опознали волонтеры поискового отряда, задержали и передали полиции.

Ребята 15 и 10 лет сбежали изприемной семьи, прихватив деньги, банковские карты и автомобиль. За руль старший подросток сел впервые в жизни, проехать смог 60 километров, пока не застрял в поле возле города Богодухов. Дальше ребята направились в Харьков.

Побег из дома старший подросток организовал вроде бы после того, как приемный отец отругал его из-за разбитого телефона. И это уже второй раз за год — в феврале его разыскивали двое суток и нашли в Киеве, куда он добрался автостопом. Вернется ли парень снова в приемную семью, сейчас решают этот вопрос.

"Я все время скачивал разные программы, учил разные знаки, видео смотрел и у папы видел, как он этим всем управляет. До этого ни разу не садился за руль. Мы дождались ночи, убежали через окно и сели за машину и уехали", — рассказывает подилток. -беглец.

В Сумской области копы вернули двух беглых подростков, ушедших из дома | Новости Украины

Напомним, что в Харькове патрульные обнаружили без вести пропавшего несовершеннолетнего, которого несколько дней разыскивали родные. 16-летний мальчик сбежал из дома в Днепропетровской области.

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