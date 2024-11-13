"Научная фантастика": в Раде опровергли подготовку к выборам весной 2025 года

Источники в Верховной Раде считают, что проведение президентских выборов в мае следующего года, о котором писало The Economist, невозможно.

Никакого национального волеизъявления весной следующего года в Украине не будет, ведь для этого сразу есть несколько причин. Дата президентских выборов 25 мая 2025 года, которую называет британское издание The Economist, нереальна.

Об этом пишет NV со ссылкой на влиятельные источники в президентской фракции Слуга народа.

"Рубрика научная фантастика", – отреагировал на информацию британских журналистов один из собеседников редакции.

По его словам, даже если ВР не продлит действие военного положения в феврале 2025 года, стране потребуется время – по меньшей мере, полгода – для организации выборов. То есть, по самому оптимистичному сценарию, выборы президента могут состояться не раньше августа 2025 года.

"А я в это не верю, потому что никаких магических решений не будет. А если выходит уже август, то там уже рядом и местные плановые выборы (последнее воскресенье октября 2025 года). Поэтому, вероятно, будет в те же даты, потому что это значительная экономия средств", – отметил нардеп.

Такое же мнение – о 6 месяцах на подготовку выборов и нереальность их проведения в мае – высказывает и источник издания, приближенный к Офису президента.

"Никто ничем по поводу выборов предметно не занимается, потому что сценарии с прекращением огня реально не рассматриваются", — подчеркнул собеседник NV.

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Глава парламентского комитета ВР по внешней политике Александр Мережко (фракция "Слуга народа") в разговоре с журналистами предположил, что The Economist в своих прогнозах опирался на желание Трампа посадить Украину и Россию за стол переговоров и принудить их по крайней мере к заморозке конфликта. Это могло бы позволить отменить военное положение и провести выборы президента, но сам Мережко сомневается, что развитие событий пойдет именно по такому сценарию.

"Путин не хочет мира. Пока диктатор остается у власти, он не откажется от цели уничтожить Украину", – считает нардеп.

По словам председателя комитета ВР по свободе слова Ярослава Юрчишина (фракция "Голос"), пока нет никаких юридических и безопасных оснований, чтобы провести выборы весной 2025 года.

"Мы не можем провести выборы в момент, когда нет гарантий не только прекращения огня, но и его возобновления, потому что участковые комиссии как элементы скопления людей будут целями для агрессора", — отметил он.

Юрчишин добавил, что прежде чем проводить выборы, нужно решить, как будут голосовать вынужденные переселенцы за границей и военные на фронте.

Напомним, The Economist назвал вероятную дату выборов в Украине – 25 мая 2025 года. Впрочем, большинство источников издания скептически относятся к тому, что этот прогноз станет реальностью.

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