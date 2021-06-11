"Наука — это она": Елена Зеленская встретилась с девушками, которые меняют страну

По данным института статистики ЮНЕСКО, женщин-ученых по всему миру — треть, а в Украине — почти половина.
Преодолеть гендерные стереотипы в науке и поощрить все больше молодых женщин к выбору технических профессий. Инициатива "Наука — это она" в рамках благотворительного вечера провела встречу первой леди Елены Зеленской с девушками, которые меняют Украину.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что проект начинался из популяризации женщин-ученых, их портреты можно увидеть на улицах Киева. Этот проект является частью кампании ООН Женщины "Поколение равенства". И для Украины она актуальна, потому что паритет во многих профессиях женщинам иногда приходится отвоевывать. Поэтому объяснять, что такое равенство, необходимо еще с детства, считает первая леди.