Наведался за сладостями: под Житомиром 19-летний парень разбил полтора десятка могил

Злоумышленника разоблачила полиция, ему грозит наказание.

В Житомирской области будут судить 19-летнего местного жителя, разгромившего более десятка могил на местном кладбище. Ему вручено подозрение в совершении преступления.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

Инцидент произошел в Станишевской общине в селе Слободи-Селец Житомирского района. 19-летний парень время от времени наведывался на кладбище за сладостями. В конце года он снова побывал на кладбище и разбил памятники на местах захоронений 14 человек.

Свою вину обвиняемый признал.

"Ему объявили о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. В рамках дальнейшего досудебного расследования полицейские проводят необходимые следственные действия. По действующему законодательству молодому человеку может грозить штраф, полугодовой арест, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Киевской области неизвестные перенесли могилу женщины без ведома ее родственников. Якобы покойницу похоронили на чужой территории. Сначала полиция медлила с расследованием, теперь ждет разрешения на эксгумацию. Ведь сейчас неизвестно даже, перезахоронили ли гроб с телом злоумышленники или только перенесли крест и венки.

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