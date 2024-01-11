Навел российские ракеты на ОВА: жителя Харькова приговорили к пожизненному заключению - он не раскаялся

В Харькове к пожизненному лишению свободы приговорен местный охранник, который навел российскую ракету на помещение Харьковской ОВА и склады с оружием. На суде он вину отрицал и заявлял, что его якобы подставили.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Навел ракеты на Харьковскую ОВА, склады с оружием и людей

Подозреваемый в государственной измене добровольному согласился работать с российскими оккупантами. Данные он передавал гражданке Украины, которая находится в базе "Миротворца" из-за поддержки боевиков "ЛДНР".

Судом установлено, что охранник совершил следующие преступления:

28 февраля 2022 прислал своему куратору данные о Харьковской ОВА с подписью: "Это харьковская облгосадминистрация. Теперь там штаб "Азова" и терробороны. Завтра там начинают прием новых бойцов. Берут только с опытом". 1 марта 2022 года российские террористы обстреляли помещение и убили 44 человека.

1 марта 2022 года он снова передал оккупантам данные о складах с оружием с текстом: "Много нациков. Большие оружейные склады. Вооруженное производство, большие склады".

2 марта он сдал пребывание военных и потребовал от россиян немедленно ударить ракетами по людям.

3 марта он снова сдал место нахождения военных и оружия, требуя немедленно убить людей.

13 апреля 2022 года он сдал блокпосты в Харькове.

15 апреля 2022 года – опорный пункт терробороны.

Также мужчина пренебрежительно относился к Украине и военным, обзывал государство "салорейхом", прославлял российских окупантов и надеялся на захват террористической армией РФ Украины. Кроме того, он распространял фейки об "экспериментах американских ученых в украинских больницах". В том, что оккупанты обстреливают Харьков корректировщик российских ракет обвинял Украину.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители изъяли оружие и пророссийские материалы.

Что сказал подозреваемый

На суде подозреваемый заявил, что оружие он действительно хранил, поскольку "боялся мародеров".

В том, что он корректировал российские удары и совершил государственную измену, вину не признал. Он заявил, что был зарегистрирован на одном из российских форумов для "просмотра новостей и фильмов", потому что имел у РФ родственников.

Мужчина убеждал суд, что якобы профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" не его, потому что "доступ к его компьютеру и телефону могли иметь другие люди".

Российский корректировщик / Фото: Офис Генерального прокурора

На суде специалист пояснил, что регистрация в российских соцсетях невозможна без указания телефонного номера или электронной почты. Аккаунт подозреваемого был привязан к номеру телефона, что доказывает, что он сам зарегистрировался.

"Пользование такой странице другим лицом возможно только при уведомлении ей логина и пароля. Теоретически получение доступа другого лица к странице путем взлома возможно, но в таком случае на указанный пользователем номер телефона приходит об этом смс-сообщение, использование клона номера телефона маловероятно ", – говорится в материалах дела.

Приговор суда

Суд проанализировал доказательства против подозреваемого и признал его виновным по ч.2 ст.111, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 УКУ.

Житель Харькова приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Николаеве к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдал позиции ВСУ и хотел воевать за Россию после оккупации его города.

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