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Наверное, осталось после 2014 года: военных РФ, которых Путин отправил в Украину, кормят просроченными пайками (видео)

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Наверное, осталось после 2014 года: военных РФ, которых Путин отправил в Украину, кормят просроченными пайками (видео)

Associated Press

Военный отмечает, что армейцы РФ погибают в Украине непонятно за что.

Российских солдат, которых Путин отправил нападать на Украину, кормят просроченными пайками. У некоторых продуктов срок годности которых истек еще в 2015 году.

Об этом сообщает УНИАН.

"Какими дебилами нужно быть вашим генералам, чтобы поставлять в свою армию просроченные продукты. Сейчас февраль 2022 года, вы в Украине, вы погибаете в Украине непонятно за что. Матери, заберите своих детей обратно в Россию, пока мы их здесь не избили, пока они здесь не сгнили... Ребята, идите домой, вас здесь не ждали", — говорит военный на видео.

Российским солдатам раздали пайки со сроком годности до 2015 года

Российским солдатам раздали пайки со сроком годности до 2015 года

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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