Наверное, осталось после 2014 года: военных РФ, которых Путин отправил в Украину, кормят просроченными пайками (видео)

Наверное, осталось после 2014 года: военных РФ, которых Путин отправил в Украину, кормят просроченными пайками (видео)

Военный отмечает, что армейцы РФ погибают в Украине непонятно за что.

Российских солдат, которых Путин отправил нападать на Украину, кормят просроченными пайками. У некоторых продуктов срок годности которых истек еще в 2015 году.

Об этом сообщает УНИАН.

"Какими дебилами нужно быть вашим генералам, чтобы поставлять в свою армию просроченные продукты. Сейчас февраль 2022 года, вы в Украине, вы погибаете в Украине непонятно за что. Матери, заберите своих детей обратно в Россию, пока мы их здесь не избили, пока они здесь не сгнили... Ребята, идите домой, вас здесь не ждали", — говорит военный на видео.