Спорили, кто сядет за руль: в Польше задержали пьяных украинцев

Женщина и мужчина подрались за право управлять автомобилем, находясь вдвоем в нетрезвом состоянии.

В Польше в городе Равич Великопольского воеводства задержали двоих нетрезвых украинцев, устроивших на дороге ссору и ДТП.

Об этом сообщает rawicz24.pl.

Отмечается, что два человека — мужчина и женщина — начали выяснять отношения на кулаках у внедорожника за право сесть за руль. Женщина настаивала, что управлять авто должна она, ее муж возражал. Ссору увидела проезжавшая мимо другая водитель и вышла, чтобы попытаться прекратить конфликт.

В это время участница ссоры вскочила во внедорожник, завела его и тронулась, протаранив задним ходом чужой Ford Focus. После этого на место вызвали полицию.



Как сообщают правоохранители, дебоширами оказались граждане Украины. В организме 33-летней женщины обнаружили более 2,9 промилле алкоголя. Также у не было прав. Ее 42-летний спутник оказался еще пьянее. Драгер показал у него в организме более 3,6 промилле алкоголя.



Оба нарушителя задержаны, их будет ждать суд.

Напомним, что в Польше отличился водитель из Украины. Он на "Мерседесе" протаранил полицейский автомобиль, а задержать его смогли только через несколько городов.

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