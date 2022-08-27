"Наводил" ракетные удары по школам Николаева: СБУ задержала очередного предателя

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который помогал врагу наносить удары по городам Украины.

Так, пойманный предатель "наводил" ракетные удары по школам Николаева. Он предоставлял русским солдатам точные координаты образовательных учреждений города для так называемых "устрашающих" обстрелов. Кроме того, он собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что по "наводке" путинского поклонника в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам.

Правоохранители установили, что предатель был активным участником дискуссий в Телеграмм-каналах антигосударственного направления. В своих сообщениях он не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал русские нарративы.

Киберспециалисты СБУ установили, что украинца завербовал кадровый сотрудник военной разведки агрессорки РФ после начала вторжения.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в СБУ.

Как сообщалось, в столице разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, которая в первые дни полномасштабной войны координировала наступление войск на Киев. Агентами оказались местные жители 35-45 лет.

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