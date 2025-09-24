Наводил ракеты на аэродромы: как российский "крот" в рядах ВСУ хотел уничтожить украинскую авиацию

Агент ФСБ в Воздушных Силах: как СБУ разоблачила предателя, готовившего удары по авиации ВСУ / © twitter/СБУ

Российский «крит», шпионивший для врага в рядах Воздушных Сил ВСУ, получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет об одном из самых ценных агентов ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины. Его задержание произошло по результатам спецоперации во Львовской области летом этого года.

Злоумышленником оказался завербованный врагом глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил.

Чтобы завербовать его, россияне задействовали его бывшую жену-экс-военную. Она входит в агентурный аппарат ФСБ в оккупированном Мелитополе. Далее предатель коммуникировал напрямую со спецназовцем вражеской спецслужбы.

Как установило расследование, изменник готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки РФ по авиационной инфраструктуре Украины.

Среди основных целей неприятеля были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Военные контрразведчики заблаговременно разоблачили российского «крота» и задержали. Во время обыска в него попал смартфон с поличным и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Параллельно с этим были проведены комплексные мероприятия по обеспечению находившихся в поле зрения оккупантов локаций Сил обороны.

Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Ранее сообщалось, что в Черкасской области разоблачили идейного «крота» РФ, который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от «вознаграждения», которые предлагали россияне.