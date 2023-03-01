Наводил ракеты на гражданских в Донецкой области: СБУ задержала информатора российской военной разведки

Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который наводил вражеские ракеты на гражданские объекты Донбасса.

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Авдеевском направлении, сообщили в СБУ.

Также он передавал агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе Донбасса.



Полученные сведения мужчина "сливал" на подконтрольные боевикам анонимные Телеграм-каналы. Развединформацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских ударов по украинским городам.

Вражеским информатором оказался житель Мирнограда, поддержавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Свои прокремлевские взгляды он обнародовал из-за запретных соцсетей. Таким образом, попал в поле зрения российской военной разведки, которая дистанционно привлекла его к подрывной деятельности.



В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружили мобильные телефоны с поличным с агрессором. Следователи сообщили ему о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Напомним, в Киевской области задержали 21-летнюю девушку, которая продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство заграницу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.

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