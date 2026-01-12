Наводил ракеты на казармы ВСУ: суд вынес приговор агенту ФСБ

Тюрьма

В Украине разоблачен дежурный агент ФСБ — курсант одного из военных вузов. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ .

Детали дела

Следствие установило, что по заданию кураторов из РФ злоумышленник собирал и передавал координаты возможных ракетных атак по объектам учебного заведения, где сам проходил подготовку. В частности врага интересовали локации учебных корпусов, курсантских казарм, тренировочных площадок на полигонах, а также оборонные предприятия региона. Кроме этого, агент подготовил детальные почасовые графики нахождения личного состава на различных объектах, что могло быть использовано для корректировки ударов.

«Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины задержали „крота“ на территории вуза, когда он формировал агентурный „отчет“ с координатами для воздушной атаки», — говорится в материале.

По данным следствия, вербовка курсанта состоялась через один из Telegram-каналов, где предлагали так называемые «быстрые заработки».

Также стражи порядка выяснили, что для сбора разведданных предатель тайно фотографировал учебные объекты и производственные помещения предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия.

«Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с поличным», — добавили в ведомстве.

На основе собранной доказательной базы суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ранее мы рассказывали об агенте РФ, пытавшемся устроиться в Управление оборонной работы Сумской ОВА. Его цель заключалась в ведении подрывной деятельности внутри госучреждения.

"В случае агентурного проникновения, "крит" должен собирать и передавать рашистам секретную информацию о системе защиты пограничного региона", - отметили в СБУ.

Предатель задержан. У него обнаружили российский паспорт и другие вещественные доказательства. Теперь он проведет в тюрьме 15 лет.

