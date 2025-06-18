Наводил ракеты на свою воинскую часть: на Черкасчине разоблачили идейного "крота" РФ

Наводил ракеты РФ бесплатно: в ГНСУ разоблачили идейного «крота»

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В Черкасской области правоохранители разоблачили еще одного «крота» среди военных, который наводил российские удары по Силам обороны.

Об этом передают: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона и СБУ.

С ноября 2024 по май 2025 года военный Госпогранслужбы поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой «ДНР», который сейчас служит в российской армии. Он передавал ему точные координаты расположения подразделений, военной техники, а также персональные данные военнослужащих — фамилии и номера телефонов.

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В частности, мужчина предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной в Черкасской области, и наводил по ней вражеские удары. Установлено, что после передачи части этой информации оккупантам РФ осуществила ракетный обстрел этой воинской части. Во время удара сам агент уехал в другой регион в командировку.

Предатель сознательно отказывался от возлагавшихся из России вознаграждения, объясняя это поддержкой идеологии страны-агрессора.

Мужчину задержали. После задержания выяснилось, что он передал врагу координаты военных объектов еще в Житомирской, Ровенской и Донецкой областях. В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военнослужащие.

За государственную измену злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области агенты российской ГРУ РФ взорвали авто украинских военных.