Наводил российские ракеты на оборонные заводы Харькова: суд вынес приговор предателю

Контрразведка СБУ разоблачила фигуранта и задержала его во время спецоперации в областном центре в сентябре 2023 года.

Работник местной фармацевтической компании под видом рабочих поездок собирал информацию о военных объектах, среди которых были оборонные предприятия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Он также ездил по Харькову и делал скриншоты с карты, где было указано, какую территорию он проехал.

"Фигурант заранее разрабатывал свой маршрут по региону и передвигался на служебном автомобиле, чтобы не вызывать подозрений", – говорится в сообщении.

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При обыске в его доме и автомобили изъяли мобильные телефоны со схемами размещения потенциальных целей, которые он пытался передать ФСБ.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ведущий инженер энергетического предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре, по информации правоохранителей, оформлял липовое бронирование военнообязанных.

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