Наводил российские ракеты на свою бригаду ВСУ и готовился бежать в РФ: в Харькове задержан предатель

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове предателя, который приводил российские ракеты в свою бригаду ВСУ и готовился бежать в РФ.

Об этом сообщают в СБУ.

Отмечается, что агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую россияне надеялись "обойти" во время ракетной атаки.

По плану злоумышленник должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты – создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

В Харькове разоблачили предателя

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию", — говорится в сообщении.



В ходе обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

В Харькове разоблачили предателя

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ Московского патриархата, оправдывающего войну России против Украины.

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