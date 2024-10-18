Наводил удары РФ по эшелонам ВСУ: работник "Укрзализныци" получил пожизненное заключение

СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его взрывной деятельности.

Работник "Укрзализныци", наводивший удары РФ по эшелонам ВСУ, получил пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что осужден работник местной станции "Укрзализныци". Чиновник готовил координаты для российских атак на военную и критическую инфраструктуру региона.

"Основными целями врага являлись железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на передовую ", — говорится в сообщении.

Кроме того, окупантов интересовали места сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск, которые привлечены к боевым задачам.

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили изменника еще на начальном этапе его взрывной деятельности и задержали в январе этого года после документирования преступлений.

"По данным следствия, 39-летний железнодорожник попал в поле зрения кафиров из-за своих комментариев в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял войну РФ против Украины. После дистанционной вербовки агент находился на связи с кадровым сотрудником ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности", – добавили в СБУ.

Во время обысков у предателя изъят мобильный телефон с поличным.

Добавим, прокурору из Черкасс, подозреваемому в педофилии, избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей.

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