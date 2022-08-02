Наводил вражеские ракеты на город: в Николаеве задержали корректировщика оккупантов

Контрразведка СБУ задержала корректировщика, который приводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева.
Предателем оказался местный житель.
О задержании мужчины сообщили в СБУ.
Контрразведчики СБУ задержали местного жителя, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.
Во время обысков у коллаборанта изъяли средства фиксации. Ему уже доложено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Напомним, в Николаевской области будут платить по 100 долларов. сознательным гражданам, которые будут сообщать о российских корректировщиках ракетных обстрелов. Ким опубликовал инструкцию, как сдать предателя и получить деньги.
Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул также обещает гражданам денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах и предателях, работающих на Российскую Федерацию.