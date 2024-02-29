Наводила российские ракеты на Харьков: СБУ разоблачила предательницу

Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, которая приводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленница являлась особенно ценным агентом для врага. Она, в частности, выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали россияне.

Во время доразведки изменница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google.

Соответствующий "отчет" она пересылала через мессенджер.

"В переписках с врагом агентша призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения. Также она надеялась на захват областного центра и его "присоединение" к составу РФ", — говорится в сообщении.

Злоумышленницу удалось разоблачить на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу.

"Фигуранткой оказалась безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки. Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что, в случае захвата Харькова, получит "должность" в окупацию в СБУ.

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Раньше мы писали о том, что под Киевом разгорелся новый скандал. Даже после двух лет полномасштабной войны в Украине до сих пор находятся уникумы и ярые ценители всего русского. Подростки устроили тусу, ночью восклицали: “Ахмат — сила” и стреляли в воздух из пистолета. К ребятам уже пришла СБУ и провела профилактическую беседу.

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