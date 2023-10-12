Наводила "Смерчи" на Краматорск: СБУ задержала корректировщицу врага

СБУ задержала корректировку российской ФСБ, которая корректировала ракетные атаки окупантов на прифронтовые территории Донбасса. В частности, на свой родной город Краматорск.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Для наведения российских средств поражения предательница собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе. Прежде всего, она пыталась выявить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, поклонница россиян обходила места "прилетов" по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы зафиксировать последствия попаданий и отчитаться об этом врагу.

Развединформация потребовалась армии РФ для подготовки новых атак, а также совершение повторных ударов по Краматорску. В частности, с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу. Корректировщицей оказалась местная жительница. Женщину россияне дистанционно привлекли к сотрудничеству через ее брата, боевика оккупационных группировок на востоке Украины. Именно ему вражеская приспешница передавала собранную информацию и медиафайлы.

Во время обыска в задержанной обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Предательнице сообщили о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Поклоннице врага грозит до 15 лет заключения.

Как сообщалось, предателей, которые привели ракету на кафе в Грозе Харьковской области, разоблачили работники Службы безопасности Украины. Это два брата — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий.

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