Наводили ракеты на школы и роддома: СБУ обезвредила российскую агентуру на Донетчине

Служба безопасности Украины обезвредила разветвленную российскую агентурную сеть, которая наводила ракеты на школы и роддома в Донецкой области.

Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка, сообщили в СБУ.

Они также передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития. Оккупанты планировали использовать полученные сведения для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Фото: СБУ

Среди задержанных — трое местных жительниц, которых подконтрольные РФ "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в Россию в случае успешного выполнения вражеских задач.

Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", который находится во временно захваченной Горловке. А он уже отчитывался куратору агентурной сети.

Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ "ДНР". Для коммуникации использовали заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Через него агенты пересылали координаты украинских объектов с фото, видео и подробным описанием.

Следователи сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Николаевской области коллаборанта. Во время оккупации Снегиревки мужчина помогал оккупантам "зарабатывать", продав награбленное оккупантами имущество украинцев.

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