Наводили российские удары: в Донецкой области задержали еще двух предателей

СБУ задержала еще двух корректировщиков еще двух российских агентов в Донецкой области. Они наводили российские удары на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ задержала еще двух корректировщиков еще двух российских агентов в Донецкой области

Как установило расследование, больше всего враг пытался узнать локации пунктов базирования и логистических центров Сил обороны, вовлеченных в боевые действия на восточном фронте. Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали двух местных жителей.

"Одним из предателей оказался 47-летний житель Славянска. В августе 2024 года мужчина попал "во внимание" военной разведки РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в соцсетях. После вербовки агент отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск, в частности в районах блока".

Также фигурант пытался обнаружить склады с боеприпасами и станции ремонта военной техники сил обороны. Собранную информацию он передавал через "Одноклассники" своему давнему приятелю – боевику оккупационных группировок РФ, воюющему под Бахмутом и сотрудничающему с российскими спецслужбами.

"Еще одним предателем оказался 37-летний работник завода в Краматорске. По материалам дела, мужчина работал на фсб, которая завербовала его через Телеграмм-канал, где он делал "сообщения" в поддержку оккупантов. По указанию российского спецслужби агент обходил местность, а также фотографировал и позначал".

Оба злоумышленника в настоящее время находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ предотвратила серию терактов в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.

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