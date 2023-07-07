Наводнение на Прикарпатье: вода заливает населенные пункты, жителей эвакуируют на лодках (фото, видео)

В подтопленных районах Ивано-Франковской области под водой оказались около 600 домохозяйств.

В пятницу, 7 июля, спасатели и полицейские в четырех районах Ивано-Франковской области оказывают помощь местным жителям, подворья которых оказались под водой из-за поднятия уровня воды в местных реках после проливных дождей.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Большая вода затопила около 600 домохозяйств, улицы некоторых населенных пунктов превратились в реки.

Больше всего пострадал Коломыйский район, где в селах Мишин, Большой Вербиж и Большой Ключив затоплено около 340 домохозяйств.

Спасатели оказывают помощь жителям подтопленных домов в Коломыйском районе Ивано-Франковской области / Фото: ГСЧС

Спасатели оказывают помощь жителям подтопленных домов в Коломыйском районе Ивано-Франковской области / Фото: ГСЧС

Спасатели оказывают помощь жителям подтопленных домов в Коломыйском районе Ивано-Франковской области / Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

Пострадали также села Стрымба и Гвизд, а также поселки Делятин и Ланчин Надворнянского района. Здесь под водой около 150 домохозяйств.

В Косовском районе оказывают помощь жителям поселка Яблонов, а также сел Стопчатов, Уторопы и Люча, где подтоплено около 80 домохозяйств.

Большая вода пришла также в город Калуш. Здесь подтоплено около 30 домохозяйств.

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

На Коломыйщине, Калущине, Косовщине и Надворнянщине усиленно работают соответствующие службы. Проводится эвакуация людей из подтопленных помещений.

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

В Ивано-Франковской области подтоплено 600 домохозяйств, жителей эвакуируют на лодках / Фото: МВД

По состоянию на 15:30 было известно о 8 спасенных людях, из подтопленных домов эвакуированы 45 человек, из них 11 детей.

В пятницу, 7 июля, на территории области объявлено штормовое предупреждение. В конце дня ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Туристов настойчиво просят воздержаться от походов в горы.

Напомним, в Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.

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