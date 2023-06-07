Наводнение разрушило мост на реке Ингулец в Николаевской области (видео)

Кроме того, в селе Галагановка мост полностью затоплен.

Наводнение, возникшее из-за разрушения Каховской ГЭС оккупантами, разрушило мост на реке Ингулец в Елизаветовке Николаевской области.

Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Кроме того, по данным Снигиревской МВА, также в селе Галагановка мост полностью затоплен.

"В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгенивка, с.Павловка и с.Тамарино", — говорится в сообщении.

Также в общине прошла эвакуация жителей трех домов, 43 огорода подтопленная вода прибывает во дворы. Кухта подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работать круглосуточно

Напомним, в ночь на 6 июня армия РФ подорвала Каховскую ГЭС. По предварительной информации, это сделала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Тем временем в Российской Федерации в подрыве ГЭС традиционно и цинично обвинили Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". И она якобы, в частности, "цель лишить Крым воды".

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