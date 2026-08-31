Наводнение в Непале: никто из украинцев до сих пор не вышел на связь — МИД

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале превысило 900 человек / © Associated Press

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Количество граждан Украины, разыскиваемых в зоне стихийного бедствия в Непале, остается без изменений — 56 человек.

Об этом сообщили в МИДе, передает корреспондент ТСН.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на данный момент граждане Украины отсутствуют в списках погибших или пострадавших. Поисково-спасательные операции продолжаются. К ним привлечены команды по обе стороны границы.

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Китайские спасательные службы продолжают поиски в наиболее пострадавшем районе, в частности, с применением приборов для выявления признаков жизни и служебных собак.

Также китайская сторона сообщила о возобновлении связи в зоне бедствия, в том числе базовой станции мобильной связи и еще 9 станций.

«Ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней. МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации, поддерживать постоянную связь с пропавшими в зоне бедствия украинцев, тесно взаимодействовать с органами власти Китая, Индии, Непала», — отметили в ведомстве.

Наводнение в Непале — что известно

26 августа на границе между Непалом и Китаем произошел обвал ледника. Это привело к огромному потоку камней, льда, грязи и обломков, который каскадом пронесся через гималайские реки. Уровень воды резко поднялся, населенные пункты на пути затопило. В это время там находились тысячи паломников и туристов.

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По последним данным, число погибших увеличилось до 903 человек. Пропавшими без вести числятся 4247 человек.

Поиски продолжаются / © Associated Press

В частности, исчезли 592 иностранцев, среди которых, по данным Министерства иностранных дел Украины, 56 украинцев, на момент стихийного бедствия находившихся в составе нескольких туристических групп.

Власти заявляют о продолжении интенсивных поисков погибших и пострадавших, которые оказались заблокированы на холмах, в населенных пунктах и в прибрежных районах горных рек.

По оценкам Красного Креста, в результате этой катастрофы, которую Китай связывает с последствиями изменения климата, пострадало более 90 000 человек.

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