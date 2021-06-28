Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Оккупанты уже успели подсчитать ущерб, нанесенный подтоплением, но на положение пострадавших пока это никак не повлияло.
После масштабного наводнения в незаконно аннексированном Крыму более 160 человек продолжают жить в пунктах временного размещения.
Об этом сообщает "ТАСС".
"В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", — говорится в сообщении.
Оккупанты уже успели подсчитать, что убытки, причиненные в результате подтопления территорий на захваченном полуострове, составили примерно 12,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось об одном погибшем, 43 травмированных и двух пропавших в результате наводнений в оккупированном Крыму.
Впоследствии стало известно о числе пострадавших от подтопления в оккупированной Ялте увеличилось до 49 человек.
Как сообщалось, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.
Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.
Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.